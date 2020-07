TS – Inter, Conte ha già battuto Spalletti: ora nel mirino c’è Leonardo

L’Inter, con la vittoria sul campo della Spal, sale a quota 71 punti. Un traguardo importante per Antonio Conte che, con ancora 5 gare da giocare, supera quanto fatto nella scorsa stagione da Luciano Spalletti. Il prossimo allenatore del post Triplete nel mirino dell’ex ct della Nazionale, come scrive Tuttosport, è Leonardo: “La vittoria nerazzurra sulla Spal comunque ridà un po’ di ossigeno al campionato e offre ad Antonio Conte – che ha già fatto più punti rispetto a quelli ottenuti da Luciano Spalletti un campionato fa – la possibilità di eguagliare quanto fatto da Leonardo nel 2011, ultimo ad arrivare secondo in campionato con i nerazzurri, ma quella era ancora una squadra imbottita di Tripletisti che affrontava il torneo per vincerlo“.