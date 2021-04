Inter, Conte ha scritto nello spogliatoio un messaggio per caricare la squadra

Il tecnico nerazzurro non la guardiae spinge i suoi calciatori per l'ultimo step verso il traguardo scudetto

L'Inter viaggia spedita verso il traguardo scudetto, ma Antonio Conte non abbassa la guardia e carica i suoi calciatori. Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro ha affiso nello spogliatoio un messaggio chiaro: "L’ultimo “step”, quello più importante, la squadra l’ha oltrepassato a Napoli, mostrando quella «Solidità mentale» che è propria delle grandi squadre. «Abbiamo accelerato pensando unicamente a noi stessi. E oggi, al di là dell’evento positivo o negativo che può capitare in partita, i ragazzi sanno quello che devono fare». Non a caso Conte ha scritto nello spogliatoio una massima che tanto gli sta a cuore (“Sono i titoli che vincerete che vi renderanno grandi”)".