Inter, Conte: “Squalifica? Ho chiesto io al club di non presentare ricorso perché…”

Nel corso della conferenza stampa della vigilia della sfida di campionato contro il Benevento, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così della squalifica per due turni comminatagli dal Giudice Sportivo: “Voglio chiarire che ho io chiesto alla società di non fare ricorso. Bisogna accettare queste situazioni giuste o sbagliate, se hanno deciso cosi va accettata. Per il resto i miei ragazzi dopo un anno e mezzo sanno cosa devono fare che tipo di gara ci aspetta contro il Benevento. Ho uno staff preparato”.