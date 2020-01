Inter, ieri Conte ha lanciato i messaggi che voleva. “Non è sfuggita una stilettata indiretta a…”

omplimenti per Gattuso, una stilettata indiretta al Milan e l’invito alla sua squadra a continuare il percorso di crescita iniziato in estate. Il tutto evitando di parlare di mercato e di sbilanciarsi sul grande obiettivo Vidal. Nella prima conferenza stampa del 2020 Antonio Conte ha lanciato i messaggi che voleva”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla conferenza stampa di Conte in vista di Napoli-Inter

Il quotidiano sottolinea la stilettata rifilata al Milan che ha avuto un campionato difficile con Giampaolo , subentrato proprio a Gattuso, e Pioli.

“L’ex ct è stato prodigo di elogi per il tecnico del Napoli, che sfiderà per la prima volta dopo gli accesi duelli quando entrambi giocavano. «In Gennaro – ha osservato – rivedo la grande voglia e la passione per il calcio che ho io. Lui ha fatto la gavetta come me, ha affrontato pure difficoltà all’estero e in Lega Pro, due esperienze che non tutti sono disposti a fare, e si è costruito tutto con le sue mani, come il sottoscritto. Oggi Napoli rappresenta la risposta a quello che ha fatto al Milan. Il suo lavoro sulla panchina rossonera è stato sottovalutato alla luce dell’annata attuale del Milan, che in estate ha confermato tutti i migliori e ha aggiunto un buon mercato (ecco la “botta” ai cugini, ndr). Gli auguro il meglio, ma dopo la partita contro di noi»”, chiosa il CorSport.