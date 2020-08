Conte, stop sfoghi. Tuttosport: “Messo tutto nero su bianco. L’Inter a un certo punto…”

L’edizione odierna di Tuttosport torna a raccontare l’incontro di Villa Bellini tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter e che, alla fine, ha sancito la conferma dell’allenatore sulla panchina nerazzurra. In particolare, il quotidiano pone l’attenzione sul capitolo sfoghi dell’ex ct:

“Se davvero Conte avesse insistito nel voler dettare leggere, erano pronti sul piatto 8 milioni di euro per dargli il benservito. E poi la presenza dell’avvocato Capellini dovrebbe aver consentito di mettere nero su bianco alcune regole di comportamento. Regole che, a un certo punto, l’Inter aveva ritenuto sufficienti per tentare di arrivare a un licenziamento per giusta causa. Ma è probabile che l’Inter si sia in qualche modo tutelata per evitare che fra un mese o due il tecnico possa ripartire impunemente con le sue esternazioni“.

(Fonte: Tuttosport)