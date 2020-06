Sky – Ripartenza Inter, Conte studia nuovo modulo. E gli acciaccati non preoccupano. Eriksen…

In casa Inter, Antonio Conte ha già fissato i prossimi step in vista della ripresa della stagione con la semifinale di sabato prossimo contro il Napoli, al San Paolo. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro dovrebbe avere a disposizione l’intera squadra, nonostante gli acciacchi che giocatori come Godin e Vecino hanno avuto. In difesa, non è da escludere l’utilizzo di D’Ambrosio ma Conte tiene in considerazione anche Ranocchia. A centrocampo, invece, pienamente recuperato Sensi che – rimarca Sky Sport -, si alternerà con Eriksen. Conte, intanto, sta studiando diverse soluzioni, variando il modulo dal consueto 3-5-2 al 3-4-1-2.