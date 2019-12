Inter, Conte ha due nomi in testa. Occhio alle novità: “Presto telefoni bollenti per…”

I prossimi potrebbero essere dei giorni importanti per il mercato dell’Inter, tra entrate e uscite, e non solo per il possibile arrivo di Arturo Vidal. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, presto i telefoni potrebbero diventare bollenti in relazione alle trattative con Chelsea e Napoli per Marcos Alonso e Llorente (nell’ambito di uno scambio con Politano), i due nomi nella testa di Conte:

“I nomi che ha in testa Conte sono due: Marcos Alonso a sinistra e Llorente per l’attacco. Per il primo la situazione è in stand by, sul secondo è in piedi un’ipotesi di scambio di prestiti con Politano. Ma sull’esterno non va persa di vista la pista che porta alla Fiorentina. Telefoni meno bollenti, qui. Ma lo diventeranno presto“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)