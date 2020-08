Inter, Conte non chiederà le teste di Marotta e Ausilio. E sul mercato c’è una convinzione

Le strade dell’Inter e di Antonio Conte sembrano destinate a dividersi definitivamente: troppo ampia la differenza di vedute tra le parti, troppa la distanza venutasi a creare nel corso dei mesi. Tuttavia, secondo Il Giornale, tra le richieste che il tecnico nerazzurro avanzerà per rimanere non ci sarà quella di fare piazza puita dell’attuale dirigenza: “Per fare il famoso “passo indietro”, Conte chiederà non la testa di Marotta (o Ausilio) ma maggiore potere sulle decisioni che riguardano gli acquisti. E avrà buone possibilità di ottenerlo“.

CONVINZIONI – “Tonali e Kumbulla vanno bene, ma servono giocatori già “pronti” per vincere. Il Barcellona, che libera Suarez e gli altri senatori, può essere un bel pozzo cui attingere, anche a costo di sacrificare Martinez. Così come Skriniar e Brozovic: servono soldi, ma anche idee. Conte è convinto che con Vidal e Dzeko, chiesti e non ottenuti la scorsa estate, o poi col solo Vidal, richiesto e “sostituito” dal più costoso Eriksen a gennaio, l’Inter avrebbe già vinto qualcosa quest’anno, forse anche lo scudetto.

E per quanto i pensieri del presidente Zhang restino enigmatici anche per chi gli sta a fianco, è molto probabile che anche lui abbia maturato l’idea che con giocatori di maggiore carisma ed esperienza la stagione dell’Inter sarebbe stata perfetta“.