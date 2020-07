CdS – Inter, da Conte un contrordine piuttosto violento. Oltre i tifosi, il tecnico va a toccare Marotta

“Sia più goffo o più studiato quest’atteggiamento di Conte (ma è possibile che dopo appena un anno sogni ed entusiasmo siano già sfumati?) non ci sono ancora abbastanza dati per dirlo. Certo il continuo agitarsi rompe qualche vaso cinese di pregio in casa e denuncia disfunzionalità nella famiglia interista. Lasciamo stare la sensibilità dei tifosi, per propria storia poco inclini a sentirsi indicare come meta da raggiungere una spiaggia sentimentalmente lontana come quella juventina. Ma pure la sensibilità di Marotta, il quale ha abbandonato la Juventus per diversità di visione e voglia di vivere un’altra vita, potrebbe risultarne irritata”, aggiunge il quotidiano.