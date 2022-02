Tottenham KO, Conte: “Troppo onesto per accettare questo: farò le mie valutazioni col club”

Quarta sconfitta nelle ultime cinque per il Tottenham, sconfitto dal Burnley. Conte: "Io e il club dobbiamo fare le nostre valutazioni"

"Una serata molto difficile, la quarta sconfitta nelle ultime cinque: ci dovranno essere valutazioni sul club e su di me, per me è frustrante perderne 4 nelle ultime 5. La situazione è questa ed è chiara: sono dispiaciuto per i tifosi, non si meritano tutto questo. Quando perdi 4 partite nelle ultime 5, il club deve fare valutazioni, dobbiamo parlare e capire qual è la miglior soluzione. La situazione è questa: i giocatori sono sempre gli stessi, cambiano gli allenatori ma i giocatori sono sempre quelli e i risultati non cambiano. Sono troppo onesto per accettare questa situazione, farò le mie valutazioni col club. Non è giusto, non va bene continuare a perdere. Non posso accettarlo, non è una cosa buona per nessuno".