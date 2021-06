Stampa Uk – Conte-Tottenham? Giocatori non entusiasti dopo il parere dei colleghi

La stampa inglese non è troppo generosa nei confronti dell'ex tecnico nerazzurro e riferisce di giocatori del club londinesi non proprio felici di un suo eventuale arrivo

Eva A. Provenzano

In Inghilterra parlano del Tottenham, dell'arrivo di Paratici fissato pare nel fine settimana e del ruolo che andrà a svolgere giorni: scegliere, dopo l'addio a Mourinho, il nuovo allenatore del club inglese. Un compito non semplice per il dirigente che sarà il ds della società londinese.

Si continua però anche a parlare del mancato approdo di Conte agli Spurs. E i tabloid inglesi non sono molto generosi con l'ex tecnico dell'Inter. Scrivono che anche i giocatori del Tottenham hanno espresso delle riserve sul suo arrivo, in particolare sulla sua gestione. I calciatori avevano parlato con colleghi che in precedenza hanno lavorato con Conte e avevano saputo dei suoi metodi 'estremi ed esigenti'.

Inoltre di lui qualcuno ha riferito di un mancato impiego dei giovani. "Al Chelsea, Conte ha ricevuto critiche per non aver fatto riferimento al settore giovanile del club. Il Tottenham ha giocatori come l'attaccante Dane Scarlett, il centrocampista Harvey White e il terzino Dennis Curkin e sperano di integrarli nella prima squadra. Rivolgendosi ai tifosi in vista dell'ultima partita casalinga della stagione, il presidente Levy aveva detto che il prossimo allenatore giocherà un calcio offensivo e utilizzerà i giovani di proprietà del club", si legge in un articolo.

Conte non è rimasto soddisfatto dal progetto tecnico prospettato dagli Spurs. E di fronte alle critiche dei media inglesi potrebbe obiettare che con i suoi metodi, tanto criticati, ha già vinto in Premier, proprio a Londra, sponda Chelsea.

