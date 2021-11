CF – Conte al Tottenham, libero da Sky grazie… a una clausola: il retroscena

Nuova avventura in panchina per l'ex Inter Conte, che torna ad allenare a Londra e saluta il microfono di Sky Sport

Antonio Conte da ieri è il nuovo allenatore del Tottenham. Dopo lo scudetto con l’Inter e l’addio estivo, il tecnico ha deciso di tornare in Premier League. L’ingaggio ha messo fine all’esperienza di Conte come opinionista di Sky Sport. Come riportato da Calcio e Finanza, Conte ha avuto la possibilità di liberarsi da Sky grazie a una clausola presente nell’accordo con la pay-tv, che gli consentiva di rispondere a un’eventuale chiamata in panchina da parte di un club. Con Sky, Conte aveva concordato uno stipendio tra i 200 e i 250 mila euro a stagione.