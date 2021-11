CM – Conte al Tottenham, nel mirino tre giocatori di Serie A: uno è dell’Inter

I nuovi obiettivi di mercato di Antonio Conte, da ieri nuovo allenatore del Tottenham dopo l'addio estivo all'Inter

Occhi in Italia per Antonio Conte verso il prossimo mercato. E, in particolare, su tre giocatori, come sottolineato anche da Calciomercato.com. Uno di questi è proprio dell’Inter: “Sul taccuino del direttore sportivo del Tottenham ci sono tre calciatori che giocano in Italia, uno per reparto: Stefan de Vrij, Franck Kessié e Dusan Vlahovic. Quest'ultimo è anche nel mirino della Juventus, che ora teme la beffa dagli ex bianconeri Conte e Paratici. Tutti e tre i giocatori in questione hanno delle situazioni contrattuali favorevoli per gli acquirenti: il 25enne centrocampista ivoriano del Milan è in scadenza di contratto a fine stagione, il 29enne difensore olandese dell'Inter e il 21enne attaccante serbo della Fiorentina a giugno 2023”, si legge.