Conte: “Tottenham una delle sfide più difficili. Voglio costruire qualcosa di importante”

Le parole del tecnico a Sky Sport: "Ho trovato un gruppo di giocatori che mi hanno dimostrato di avere voglia e disponibilità"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 0-0 contro l'Everton, Antonio Conte, nuovo tecnico del Tottenham, ha parlato così della sua nuova avventura: "E' stato emozionante tornare proprio a Liverpool dove ero stato a commentare la partita tra i Reds e il Milan in Champions League. E' stato bello, faticoso: sono stato catapultato in campo giovedì in Conference e poi dopo due giorni qui contro l'Everton. Goodison Park non è mai un posto tranquillo per giocare da avversario. Belle emozioni, ho trovato un gruppo di giocatori che mi hanno dimostrato di avere voglia e disponibilità: anche per questo motivo la mia scelta è stata quella di mettermi in gioco anch'io sotto tutti i punti di vista.