Conte, messaggio alla dirigenza del Tottenham: “Per vincere bisogna spendere soldi”

Le parole dell'ex allenatore dell'Inter in conferenza stampa sulle ambizioni del suo Tottenham: un messaggio per il club

"Il Tottenham non è l'unica squadra a voler investire e puntare in alto ci sono altri club e per questo non è semplice. Quello della vittoria è un percorso difficile. Questo campionato è il migliore e il gap tra le squadre di vertice e quelle di bassa classifica è alto. Bisogna lavorare duramente e migliorare stagione dopo stagione. Serve un buon investimento perché sicuramente è importante spendere dei soldi, ma non posso chiederli io (ride, ndr)".