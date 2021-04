Inter, tensione scudetto. Conte, lavoro psicologico in vista delle ‘tre giornate’

Nelle ultime giornate in casa Inter si è registrata un po' di impazienza, toccherà al tecnico preparare al meglio la squadra

Andrea Della Sala

Dopo i pareggi in casa di Napoli e Spezia, l'Inter deve riprendere a vincere per ripartire forte verso il traguardo. Nelle ultime due partite la truppa di Conte ha rallentato, ma in casa nerazzurra non ci sono preoccupazioni, anche se iniziano a notarsi alcuni segnali di tensione nella squadra.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport "Nelle ultime due partite l’Inter si è ritrovata in svantaggio e costretta alla rimonta, cosa che capitava spesso nei primi mesi di stagione e che forse ha poi inciso anche nel cammino europeo. Ma un passaggio da due partite senza vittoria non capitava da inizio 2021, esattamente dal 6 al 10 gennaio, con la sconfitta in casa della Samp e il pareggio all’Olimpico con la Roma. Conte adesso è chiamato a un lavoro soprattutto psicologico, per evitare che a qualcuno dei suoi possa venire il famoso braccino. Del resto, è stato lo stesso tecnico nel dopo gara di mercoledì sera a sottolineare l’unicità del momento per molti dei suoi giocatori, non proprio abituati a vincere campionati".

"Serve una ripartenza feroce, a scacciar via cattivi pensieri. Contro Verona, Crotone e Sampdoria saranno le “tre giornate dell’Inter”. Un mini-ciclo che può portare all’aritmetica certezza dello scudetto, da affrontare con la fame dei giorni migliori e maggior leggerezza delle ultime uscite. Gli atteggiamenti del corpo di Brozovic e Bastoni nelle ultime due partite, ad esempio, hanno dato messaggi negativi al gruppo: sbuffate e sbracciate che testimoniano un certo nervosismo, dettato probabilmente dalla voglia di chiudere in fretta il discorso scudetto. Vincere le prossime tre diventa allora un imperativo, anche per evitare di andare a cercare punti tricolore contro Roma e Juve, due partite che si portano dietro per natura un giusto carico emotivo", aggiunge il quotidiano.