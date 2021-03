Inter, Conte festeggia col Torino un traguardo. C’è un trend da invertire

Il tecnico dell'Inter taglia il traguardo delle 500 presenze da allenatore nei club, dovrà cercare una vittoria che in precedenza è mancata

Andrea Della Sala

L'Inter scenderà in campo domani a Torino contro i granata di Nicola. Per Conte sarà un appuntamento importante perché taglierà il traguardo delle 500 presenze da allenatore nei club. Dovrà, però, farlo dalla tribuna visto che non potrà essere in panchina per squalifica. E la speranza è di trovare i tre punti per continuare ad alimentare l'obiettivo scudetto, ma anche per invertire una tendenza che fa parte della sua carriera.

"Nelle partite da cifra tonda - 100, 200, 300 e 400 -, il tecnico non ha mai centrato la vittoria: sconfitta a Livorno con l’Atalanta, pari contro Chelsea e Benfica con la Juve e k.o. contro il Tottenham nel periodo Blues. Cinquecento e non sentirli, comunque. Perché l’atteggiamento di oggi è lo stesso del passato, quello delle prime sfide alla guida dell’Arezzo, dei primi scontri in Serie A con l’Atalanta, della prima scalata vincente al comando della Juventus. Conte non ha mai cambiato di una virgola l’approccio al lavoro: ambizioso, scrupoloso, maniacale, sempre alla costante ricerca di miglioramenti per avvicinare la perfezione. Che non fa parte di questo mondo, ma che da sempre si presenta sotto forma di stella polare nel cammino dell’allenatore dell’Inter. E la tensione domani sarà ancora più forte, visto che Conte sarà costretto a guardare la squadra dalla tribuna", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Domani Conte spera di poter aggiungere una nuova data felice alla sua carriera, anche se quelle cerchiate in rosso in questo cammino di 499 tappe sono ovviamente altre. La gara numero 193 forse è la più importante, col primo scudetto con la Juve del 6 maggio 2012. Gli altri due titoli in bianconero sono arrivati sempre il 5 maggio, nelle gare numero 245 e 301. Maggio, mese di trofei: il 12 (2017) ha vinto la Premier, il 19 (2018) la F.A. Cup. Vincere la 500a da allenatore cancellerebbe le delusioni del passato e avvicinerebbe il nuovo traguardo. E anche un nuovo mese di maggio, da tingere di nerazzurro", aggiunge il quotidiano.