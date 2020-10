Graziani: “Conte è il valore aggiunto dell’Inter. Può essere simpatico o no ma…”

Cicco Graziani, in collegamento su Tiki Taka, ha parlato dell’Inter di Conte. «Se ho detto che è controproducente la pressione di Conte? Sempre detto che lui è un valore aggiunto ma a volte la sua insistenza giornaliera può diventare pesante. Può essere simpatico o no ma sa fare l’allenatore. La società gli ha messo a disposizione una rosa straordinaria, anche se si guarda la panchina e in funzione dei cinque cambi. Conte sa allenare, sa gestire ha carattere e personalità ed è tra i migliori in Europa», ha spiegato l’ex calciatore.

(Fonte: Tiki taka)