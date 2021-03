Inter-Atalanta, probabili formazioni: Conte valuta “un sorpasso clamoroso”

Queste le possibili scelte del tecnico per la gara di domani: Alexis Sanchez insidia davvero Lautaro Martinez per partire dall'inizio

Alexis Sanchez sta provando il sorpasso e sta mettendo in discussione la LuLa. E' quanto riferito da SportMediaset, che spiega come il centravanti cileno si stia seriamente candidando a sorpresa per una maglia da titolare in Inter-Atalanta. Riferisce l'emittente: "Il Nino Maravilla ha insinuato un grosso dubbio a Conte alla vigilia della gara con l'Atalanta.