CDS – Zhang cerca il dialogo, Conte valuta: da risolvere anche il caso Lautaro. E Skriniar…

“Conte, come una finale”. E’ questo il titolo della copertina del Corriere dello Sport in edicola martedì 25 agosto 2020. “Oggi (Conte, ndr) incontra il presidente dell’Inter: dentro o fuori. Allegri alla finestra. Zhang cerca il dialogo, il tecnico valuta se ricomporre. Da risolvere subito anche il caso Lautaro: tutto dipenderà dal prezzo. Skriniar aspetta una proposta”, si legge sul CorSport. In taglio alto, l’inchiesta sugli attaccanti “ingombranti”, fuori dai progetti delle rispettive squadre come Suarez, Higuain, Dzeko, Milik e Cavani.