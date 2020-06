CdS – Scudetto, Conte ci crede e spinge: ora l’Inter ha un vantaggio non indifferente

La vittoria della Juventus a Bologna ha riportato l’Inter a -9 dalla vetta della classifica ma i nerazzurri e Antonio Conte non hanno alcuna intenzione di arrendersi. Già dal match col Sassuolo, il tecnico si aspetta altri segnali positivi dalla squadra per trasformare in fatti le parole della vigilia e del post-Sampdoria, con la voglia di “ammazzare” gli avversari sportivamente parlando e di mettere pressione a Juve e Lazio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’Inter ha un vantaggio: il calendario. Da stasera e per le prossime 6 gare, i nerazzurri sfideranno squadre di media-bassa classifica: facendo un filotto di vittorie, il gap da Juve e Lazio potrebbe ridursi.

LAUTARO E LUKAKU – Conte si affida, come al solito, alla coppia gol Lautaro Martinez-Lukaku, entrambi a segno contro la Sampdoria dopo una prova non brillante contro il Napoli. I due centravanti, all’andata, segnarono 13 reti (6 Lautaro, 7 Lukaku) nelle sette sfide d’andata, considerando sempre le prossime partite che il calendario pone di fronte ai nerazzurri. Il Sassuolo, però, non perde a San Siro dal 2014 e ha un bilancio positivo – l’unica squadra in A assieme alla Juve – contro l’Inter.