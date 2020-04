Giornale – Quando Conte non parlò in tv: nessuno credette alla versione dell’Inter. Ma forse…

L’eco delle parole rilasciate ieri da Romelu Lukaku si fa sentire ancora forte e chiara. L’edizione odierna de Il Giornale torna sulle dichiarazioni dell’attaccante belga, provando a dare una spiegazione ad alcuni episodi risalenti a Inter-Cagliari, che in un primo momento erano sembrati controversi. Come quello dell’assenza di Antonio Conte per le interviste post-partita:

“Quel giorno, Antonio Conte non si presentò in sala stampa né parlo alle tv. Tutti pensammo – malpensanti – che fosse una scusa per dribblare le domande sul terzo pareggio consecutivo e le polemiche del campo. Nessuno diede credito alla versione ufficiale della società, che giustificava il tecnico dicendo semplicemente «non sta bene». Probabilmente, non stava bene davvero“.

(Fonte: Il Giornale)