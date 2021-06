Conte sempre più vicino al Tottenham, il Guardian: “C’è ottimismo. Ma non è chiaro…”

L'ex tecnico nerazzurro si avvicina sempre di più alla panchina degli Spurs

Antonio Conte si avvicina sempre di più alla panchina del Tottenham. Secondo quanto riporta il Guardian, le trattative stanno andando avanti velocemente, e nel club c'è la fiducia che l'accordo di possa trovare in tempi brevi dopo i colloqui andati in scena oggi tra il club e il tecnico.

"Conte ha lasciato l'Inter perché scontento del piano di ridimensionamento per non gravare ulteriormente sul bilancio. Voleva acquisti e una maggiore possibilità di competere dopo la conquista dello scudetto. Il tecnico si aspetta di ricevere qualcosa di simile da Levy, anche se non è chiaro da dove possano arrivare i soldi visto che gli Spurs hanno subito perdite enormi durante la pandemia", sottolinea il Guardian. Quello che Levy ha chiarito è che non accetterà la cessione di Kane.