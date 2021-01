Conte: “Vidal? Ha giocato in grandi club e vinto tanto: sa come affrontare bene la Juve”

Nella conferenza stampa alla vigilia del Derby d’Italia tra Inter e Juventus, l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte ha risposto alla domanda su Arturo Vidal e su come il cileno affronterà questa gara delicata dopo gli errori commessi in alcuni dei big match di questa stagione, come nel caso dell’espulsione contro il Real Madrid a San Siro in Champions League.

“Vidal ha l’esperienza e la storia che gli consentono di affrontare bene questa partita” ha detto Conte. Il tecnico nerazzurro ha aggiunto: “Non stiamo parlando di un ragazzo alle prime armi ma di un calciatore formato che ha giocato in grandi squadre e ha vinto tanto“.