Sky – Anche Conte si aspettava un altro Vidal: ruolo diverso se fosse arrivato Kanté

A Skysport si è parlato dei singoli giocatori dell’Inter e si è parlato anche di come sta giocando Vidal. Andrea Paventi, del giocatore cileno, ha spiegato: «Conte lo avrebbe fatto giocare in un modo diverso se fosse arrivato Kantè. Ma lo ha messo nella posizione dei due davanti alla difesa e lì è responsabilizzato anche su compiti difensivi e paghi pegno a volte. Arriva meno alla conclusione, è meno dentro al gioco. Non è il Vidal che anche l’allenatore, per quanto gli riconosca le sue potenzialità, si aspetta».

(Fonte: SS24)