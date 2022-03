Conte: “Questa la mia visione. Futuro? Vedremo, voglio lottare per vincere. Mi fermo se…”

Le ultime dichiarazioni del tecnico del Tottenham sul suo futuro non rassicurano i tifosi degli Spurs

Rimane sempre più in bilico il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Le ultime dichiarazioni rilasciate dal tecnico non aiutano di certo a fare chiarezza, anzi la sensazione è che le strade possano separarsi in estate. "In questo momento la cosa migliore che possiamo fare è concentrarci sul presente. Poi, a fine stagione, ognuno deve raccontare la propria visione. Parlo della mia visione e penso che anche il club parlerà della sua visione, Paratici parlerà della sua visione, e poi si vedrà", ha detto l'ex nerazzurro.

“Dopo questo vedremo, ora è troppo presto. Dobbiamo concentrarci sul presente, il futuro è molto lontano in questo momento. Di sicuro ci sarà un momento in cui prenderemo delle decisioni. Sinceramente ho la mia visione e non cambia. La visione era la stessa in passato, la visione è la stessa nel presente, la visione sarà la stessa in futuro. La visione sarà questa. Mi fermo se la visione di qualcuno non è la stessa. Voglio lottare per vincere, voglio lottare per essere competitivo. Voglio sentire che abbiamo bisogno dell'uno per cento per vincere il titolo o un trofeo a cui partecipiamo. Dobbiamo sentire questo. Questa è la mia visione e continuo ad avere questa visione".