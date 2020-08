Sky – Inter, nessun incontro tra Conte e Zhang in sede: non è escluso che i due…

Ore caldissime in casa Inter per il futuro di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Attesa nelle prossime ore una decisione definitiva sul futuro del tecnico leccese. Sky Sport fa il punto direttamente dalla sede del club nerazzurro.

“Fino ad ora Antonio Conte e Steven Zhang non si sono ancora visti in sede ma non è escluso che l’incontro possa essere andato in scena questa notte. Ogni scenario è possibile dopo le perplessità espresse dal tecnico su chi lavora nel club. Entro la serata dovrebbe arrivare la decisione: proseguire insieme o addio”.

(Fonte: Sky Sport)