Conti: “Inter, Juve e Milan tre corazzate. Mourinho tecnico di livello”

«È una stagione strana, spaccata dalla lunga sosta mondiale che ha costretto tutti a rivedere la preparazione. Penso che alla ripresa del campionato ci saranno delle sorprese, anche alla luce di come rientreranno i giocatori dalle nazionali. Ci sono tanti fattori che potranno rivoluzionare la stagione e renderla più interessante, magari stavolta lo scudetto non andrà a una delle solite tre. Del resto già adesso c’è l’Udinese a un punto dalla vetta della classifica».

«Ci sono squadre attrezzate per portare avanti tanti impegni e sono più o meno sempre quelle, Inter, Juve e Milan, corazzate già pronte. Il Napoli però sta andando fortissimo, la Roma è un’incognita perché si è rafforzata molto e ha un allenatore di livello. Poi ci sono outsider come Atalanta e Udinese, che si muovono tra l’altro in piazze che ti fanno sentire la pressione ma non in modo esagerato come accade a Roma, Napoli o Firenze».