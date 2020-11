Torino, Conti: “Tre positivi tutti di un reparto. Inter una delle squadre più forti d’Italia”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Inter, Francesco Corsi, vice di Marco Giampaolo, attualmente positivo al Covid-19, ha parlato così sulla situazione contagiati in squadra: “La regola è uguale per tutti e va accettata. Purtroppo i tre chiamati in causa fanno parte di un reparto e quindi dovremo fare delle considerazioni. Ma nessuno vuole piangersi addosso, abbiamo risorse ed energie per superare questa difficoltà.

A San Siro serve una prestazione di squadra di altissimo livello. Giocheremo contro una delle squadre più forti d’Italia, i numeri non rispecchiano la classifica che ha attualmente. Non mi concentrerei sul partner di Belotti, ma sull’atteggiamento che dovremo avere. Dovremo dare risposte come blocco squadra. Lukaku-Belotti? Andrea è l’anima e lo spirito del Toro, ma non credo che un duello possa determinare una partita: vogliamo ottenere il massimo e saremo lì per quello”.