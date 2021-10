Sassuolo-Inter, il motto di Dumfries: “Non ci fermiamo. Non ci arrendiamo”

Post dell'olandese dopo una serata difficile nella quale comunque è arrivata la vittoria contro la squadra neroverde

Un primo tempo disastroso, i cambi che arrivano e spaccano la partita, Dzeko su tutti. L'Inter di Inzaghi se l'è vista brutta almeno per metà della gara contro il Sassuolo di Dionisi, poi è arrivata la vittoria nerazzurra. In campo dal primo minuto c'era anche Dumfries che non è riuscito a fare troppo bene proprio quando il clima generale della squadra faceva presagire una serata stortissima.

Ma alla fine l'attaccante bosniaco ha segnato, ha regalato un rigore a Lautaro e la serata da storta si è fatta piena. Di punti sicuramente. Perché ne sono arrivati tre insieme al messaggio che, secondo Inzaghi è stato recapitato alle rivali: "Vogliamo restare nelle zone alte della classifica". L'Inter c'è insomma ma durante la pausa dovrà fare di tutto per non dimenticarlo. Intanto l'olandese lancia un motto che può valere per tutte le stagioni su Instagram: "Non ci fermiamo. Non ci arrendiamo. Continuiamo". Breve e conciso. Da concretizzare.