EDICOLA TS – Conto alla rovescia per lo scudetto, ma il domani dell’Inter resta incognita

A poche ore da Inter-Verona, la prima pagina di Tuttosport in edicola nelle prossime ore incentra l'attenzione sulle parole di Antonio Conte rilasciate ieri in conferenza stampa, soprattutto sul suo futuro in nerazzurro. Titola il quotidiano: "Felice e scontento. Conto alla rovescia verso lo scudetto, però il domani dell'Inter rimane un'incognita. Il tecnico nerazzurro: 'Zhang ci è stato vicino? Non rispondo. Mi preoccupo solo della partita contro il Verona. Ci stiamo giocando due anni di lavoro'".