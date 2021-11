Contraerea Inter: 8 i gol segnati di testa, nessuno ha fatto meglio in Serie A

La formazione nerazzurra sta confermando anche in questa stagione la sua grande pericolosità sui palloni alti

L'Inter sta confermando una volta di più la sua pericolosità sui palloni alti: i nerazzurri, infatti, hanno già segnato 8 gol di testa in Serie A. In Italia nessuno ha fatto meglio in queste prime 12 giornate di campionato. Un dato evidenziato così dal sito ufficiale nerazzurro: "L'Inter rimane la squadra di Serie A che ha segnato più gol di testa: 8 nelle prime 12 giornate (3 Dzeko, 2 Skriniar, 1 Lautaro Martinez, 1 Correa, 1 D'Ambrosio)".