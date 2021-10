Contreras: “Sanchez deve essere il 10 del Cile. Mi sorprende che lo vedano ancora…”

L'ex centrocampista ha sottolineato che, a suo parere, Alexis Sanchez dovrebbe prendere la 10 del Cile

L'ex centrocampista Jorge Contreras ha sottolineato che, a suo parere, Alexis Sanchez dovrebbe prendere la 10 del Cile e agire da trequartista. Secondo Contreras solo il giocatore dell'Inter ha le qualità all'interno della nazionale cilena per poter giocare da numero 10. "Lo dico da tempo. Alla Nazionale manca quel giocatore che gioca tra le linee, capace di vedere gli spazi e anche efficace. Vidal è molto utilizzato in quel ruolo, ma non è un assist man e tecnicamente non riesce ad avere quella sensibilità".