PP Sports-Premier, lo scontro continua. La tv di Suning: “Faremo valere diritti legali”

Lo scontro sui diritti tv tra la Premier League e PP Sports, società di proprietà di Suning, va avanti e non accenna a placarsi. Come riportato da Calcio e Finanza, dopo la fine del rapporto per la trasmissione del campionato inglese in Cina, il presidente della società Wang Dong, ha inviato questa lettera per commentare la situazione in atto:

“Al 29 settembre, i dati di PP Sports hanno mostrato che il numero totale di spettatori nella prima fase della trasmissione in diretta della Super League cinese ha superato gli 883 milioni e il numero medio di spettatori per partita ha raggiunto i 7,9 milioni, con un aumento del 14,7% anno su anno. Allo stesso tempo, chi ha seguito le gare via mobile ha rappresentato il 65%, con un aumento del 17% su base annua. Qualche tempo fa, la nostra collaborazione con la Premier League ha attirato grande attenzione da parte di molti, in patria e all’estero, con alcuni media che hanno lodato la persistenza e gli sforzi per promuovere il sano sviluppo del mercato sportivo. Vorrei ribadire che promuovere il ritorno alla razionalità sui diritti d’autore sportivi cinesi e promuovere i prodotti sportivi cinesi è vantaggioso per gli utenti. Lo sviluppo sostenuto e sano del settore è la cosa giusta a cui PP Sports dovrebbe aderire. E per la Premier League faremo di tutto per salvaguardare i nostri diritti legali“.

(Fonte: Calcio e Finanza)