Il Giornale – Conte-Inter, ecco la lista dell’allenatore. Lautaro tra i sacrificabili

L’Inter non è la squadra favorita per prendere Messi. Da questo parte il quotidiano Il Giornale per parlare del mercato nerazzurro e degli obiettivi concreti del club. Conte ieri mattina è stato nella sede interista per una riunione con i dirigenti interisti. Poi è tornato dalla famiglia in Liguria e nei prossimi giorni pare andrà anche in Salento. Viene data quindi per scontata la richiesta del rinvio dell’inizio del campionato.

A proposito quindi dei nomi sul tavolo dell’Inter il quotidiano sottolinea che Conte avrebbe ribadito di poter fare a meno di Skriniar e Brozovic ma anche di Lautaro Martinez. I nomi della sua lista sono Kanté o in alternativa Ndombele. Ed Emerson Palmieri, Vidal e ci sarebbe anche Suarez. Insomma, una controtendenza quella del quotidiano rispetto alle notizie arrivate nei giorni scorsi e che dicevano di un Lautaro imprescindibile per l’allenatore. Dalbert rientra alla base perché la Fiorentina non ha rinnovato lo scambio di prestiti con il brasiliano. Per trattenere Biraghi si cercherà un’altra soluzione.

(Fonte: Il Giornale)