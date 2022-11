Zhang riposta foto Convivio 2022: look particolarissimo per il presidente dell’Inter

Anche Steven Zhang ha preso parte, come rivelato dalla conduttrice Rai Paola Ferrari, all'edizione 2022 di Convivio. Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti charity in Italia e quest'anno, grazie alla partecipazione di oltre 40.000 persone, ha raccolto 1.600.000 euro e ha fatto registrare il sold out con circa 10.000 prodotti venduti. I fondi raccolti saranno destinati ai progetti di Anlaids, che lavora nel settore della ricerca scientifica.