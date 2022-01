Argentina, i convocati di Scaloni: ci sono Lautaro e Correa, non Messi

I due giocatori dell’Inter sono convocati dal ct dell'Argentina Scaloni per le prossime gare per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022

Alessandro Cosattini

Ci sono Lautaro Martinez e Joaquin Correa, non Lionel Messi. I due giocatori dell’Inter sono tra i convocati del ct dell'Argentina Scaloni per le prossime due partite (contro Cile e Colombia) valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Pesa l’assenza dell’attaccante del PSG, frenato da diversi problemi fisici.

Ecco l’elenco completo dei convocati: Franco Armani (River Plate), Esteban Andrada (Monterrey), Emiliano Martinez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta), Nahuel Molina (Udinese), Gonzalo Montiel (Siviglia), Lucas Martinez Quarta (Fiorentina), German Pezzella (Betis), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Ajax), Nicolas Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Siviglia), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Lucas Ocampos (Siviglia), Leandro Paredes (PSG), Guido Rodriguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Giovanni Lo Celso (Tottenham), Alejandro Gomez (Siviglia), Alexis Mac Allister (Brighton), Emiliano Buendia (Aston Villa), Angel Di Maria (PSG), Angel Correa (Atletico Madrid), Julian Alvarez (River Plate), Lautaro Martinez (Inter), Joaquin Correa (Inter), Paulo Dybala (Juventus).