Copa America 2021, l’Argentina di Lautaro conferma: “Ci saremo in Brasile”

L'Argentina di Lautaro Martinez ha confermato che parteciperà alla Copa America 2021, in programma in Brasile nelle prossime settimane

Clima d'incertezza in Sudamerica ma l' Argentina non molla e risponde con un comunicato ufficiale. L' AFA , la federcalcio 'albiceleste', ha pubblicato una nota ufficiale in cui ha confermato la partecipazione alla Copa America 2021. Il torneo tra nazionali è in dubbio a causa dei numerosi casi di Coronavirus che hanno colpito la zona meridionale del continente americano.

"La Nazionale Argentina conferma la partecipazione alla Copa America 2021, secondo lo spirito sportivo dimostrato nel corso della storia - si legge -. Con uno sforzo enorme da parte dell’Associazione del Calcio Argentino, che ha messo a disposizione tutti gli strumenti necessari per garantire il rispetto di ognuna delle norme richieste in questo momento difficile che stiamo attraversando. La nazionale viaggerà in Brasile per disputare la competizione continentale. Tutto lo staff della squadra albiceleste lavorerà unito per superare questa avversità che, purtroppo, continua a colpire tutti noi sudamericani in egual modo".