Coppa del Re: Real-Barça in diretta e in esclusiva su Telelombardia. Visibile in tutta Italia

Il grande Clasico tra Real Madrid e Barcellona, di scena questa sera alle ore 21 allo stadio Santiago Bernabeu per la semifinale di andata della Copa del Rey, sarà visibile in diretta su Telelombardia. Come specifica l'emittente, inoltre, la gara sarà visibile anche su Videogruppo Piemonte, tv Emilia, Tele Nordest in Veneto, Teledue Puglia e Basilicata, Tele One Sicilia, Video Calabria e Tele Vomero in Campania.