Verso Inter-Napoli, allenamento in gruppi per gli uomini di Gattuso: il report

Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma mercoledì a San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia (20.45). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio contro il Lecce hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in campo con una prima fase di esercizi di attivazione attivazione. Successivamente lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto.

(Fonte: sscnapoli.it)