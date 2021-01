Al sito ufficiale della Fiorentina, Rocco Commisso ha affidato alcune dichiarazioni dopo la vittoria della squadra contro il Cagliari. Il presidente è già proiettato alla sfida di Coppa Italia contro l’Inter: “Una vittoria importante, non solo per i 3 punti, ma anche per la voglia che i nostri ragazzi hanno messo in campo. Contento per i nostri tifosi e ci tengo a complimentarmi con mister Prandelli. Ora testa a mercoledì e alla Coppa Italia“.

(Twitter Fiorentina)