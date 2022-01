Coppa D’Africa, l’Egitto elimina il Marocco: in semifinale il Camerun di Onana

Ecco la seconda semifinale di Coppa D'Africa

Dopo Senegal-Burkina Faso, abbiamo anche la seconda semifinale della Coppa D'Africa 2022: l'Egitto, che ha eliminato poco fa il Marocco, affronterà il Camerun del prossimo portiere dell'Inter André Onana. Man of the Match per gli egiziani ovviamente Mohamed Salah, autore del pareggio momentaneo e dell'assist per il gol risolutivo di Trezeguet. La semifinale tra le due squadre andrà in scena giovedì alle 20.