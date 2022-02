Coppa d’Africa, l’Egitto elimina ai rigori il Camerun di Onana: sfiderà il Senegal in finale

Sarà Egitto-Senegal la finale della Coppa d'Africa: la squadra di Queiroz ha battuto dopo i calci di rigore il Camerun di Onana

È l'Egitto la seconda finalista della Coppa d'Africa. La squadra di Queiroz ha eliminato i padroni di casa del Camerun ai calci di rigore. Dopo lo 0-0 al termine dei 120 minuti, sono stati tre gli errori dei 'Leoni Indomabili', con il solo Aboubakar in gol. Dall'altra parte a segno Zizo, Abdelmonem e Lasheen.

Onana e compagni affronteranno sabato il Burkina Faso nella fase per il 3° posto, mentre è in programma domenica la finalissima tra l'Egitto di Salah e il Senegal di Koulibaly e Mané, a caccia della prima vittoria in assoluto nella storia della competizione.