Coppa Italia Femminile, Inter-Juve 1-1: apre Ajara Njoya, beffa nel finale

Finisce 1-1 il match di andata dei quarti di Coppa Italia Femminile tra Inter e Juventus

LECCO- L'Inter si scontra allo scadere con il muro Juventus e pareggia 1-1 la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Per le nerazzurre in rete Ajara Njoya.

Al 4' una grande giocata personale di Marta Pandini mette in difficoltà la difesa bianconera: la numero 18 nerazzurra brucia in velocità Lundorf e mette il pallone in area , ma è troppo corto per Brustia che ci arriva con difficoltà e non impensierisce Peyraud Magnin. Ancora Inter pericolosa al 7' con Ajara Njoya che salta Lenzini e calcia in porta, ma il portiere bianconero ci arriva coi pugni. Le bianconere iniziano a spingere sulle fasce e sono pericolose al 19' con Staskova che sfrutta un corner di Cernoia, ma Beatrice Merlo salva miracolosamente la porta nerazzurra. Al 27' è ancora la Juventus sottoporta e ha una grande occasione con Matilde Lundorf dalla destra, ma il pallone sfiora il palo. Risponde subito Ajara Njoya, ma il pallone termina tra le braccia di Peyraud Magnin.