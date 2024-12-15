Il Pachuca si impone sull'Al Ahly ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari e supplementari erano terminati a reti inviolate. La squadra messicana si è così guadagnata l'accesso alla finale della Coppa Intercontinentale, dove sfiderà il Real Madrid. L'atto conclusivo del torneo si giocherà il 18 dicembre al Lusail Stadium in Qatar.

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Nonostante l'Al Ahly fosse in vantaggio di due rigori grazie agli errori iniziali di Rondón e Borja Gastón, il Pachuca è riuscito a ribaltare la situazione. Il portiere Moreno è stato il protagonista della rimonta messicana, contribuendo al successo finale per 6-5 ai tiri dal dischetto.