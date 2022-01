Coppa Italia, colpo Fiorentina a Napoli: 5-2 dopo i supplementari e viola ai quarti

Vittoria esterna della Fiorentina, che batte 5-2 il Napoli negli ottavi di Coppa Italia e conquista la qualificazione

Ospiti in vantaggio al 41' con il solito Dusan Vlahovic. Il serbo porta i viola avanti con una conclusione potente con il sinistro. Poco prima dell'intervallo Mertens risponde con una rete meravigliosa a giro, poi dopo un pasticcio della difesa la Fiorentina resta in 10: Venuti non si intende con Dragowski, che esce e ferma con un fallo fuori dall'area Elmas. Rosso per il portiere polacco.

Nella ripresa, nonostante l'inferiorità numerica, la Fiorentina torna avanti a sorpresa con la rete di Biraghi. Torna la parità numerica dopo l'espulsione diretta di Lozano per un fallo su Gonzalez, con Ayroldi che estrae il rosso dopo l'on-field-review, mentre in pieno recupero la squadra di Spalletti resta addirittura in 9 con il secondo giallo per Fabian Ruiz. Quando il match sembrava ormai in archivio, la rete di Petagna fissa il risultato sul 2-2 e manda Napoli e Fiorentina ai supplementari.