Coppa Italia, ufficiali le date della prossima stagione: Inter in campo a gennaio

Tra gli obiettivi di stagione dell'Inter ci sarà senz'altro il tentativo di ripetersi in Coppa Italia dopo la vittoria dell'ultimo anno. I nerazzurri di Simone Inzaghi, vittoriosi in finale contro la Juventus a Roma, scenderanno in campo dagli ottavi di finale, ma la competizione - come di consueto - inizierà ben prima. Oggi la Lega Serie A ha ufficializzato le date dei turni.