Coppa Italia, derby da record: “Rischia di diventare una partita storica”

In casa Inter il focus è puntato sullo Spezia ma martedì c'è il derby con il Milan che mette in palio la finale di Coppa Italia

In casa Inter il focus è puntato sullo Spezia ma martedì c'è il derby con il Milan che mette in palio la finale di Coppa Italia. "Il derby di martedì a San Siro al 100% della capienza è a un passo dall’essere tutto esaurito (manca solo qualche biglietto al terzo anello che verrà presto venduto) e rischia di diventare una partita storica per la Coppa Italia, quella col maggiore incasso nella storia di questa competizione", conferma La Gazzetta dello Sport che ipotizza anche un incasso superiore ai 4 mln di euro, superando in questo caso il record di Juve-Milan del 2016 quando i 66.555 dell'Olimpico portarono a 3,92 mln di incassi al botteghino.