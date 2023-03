Coppa Italia, già superata quota 60 mila per Inter-Juventus: ultimi biglietti in vendita

Ancora disponibili alcuni tagliandi per la gara di Coppa Italia tra nerazzurri e bianconeri: altra grande risposta del popolo interista

Campionato, Champions League, Coppa Italia. Aprile sarà un mese di sfide dal fascino internazionale e di big match da seguire dal vivo a San Siro per spingere la squadra in tutte le competizioni. Dopo Inter-Benfica, i nerazzurri ospiteranno la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia gara che deciderà chi accederà alla finale della competizione.