La Coppa Italia al via il 7 e l’8 agosto. Gara unica fino ai quarti

In programma quattro partite, apre Como-Catanzaro

La Coppa Italia 2021/22 penderà il via tra il 7 e l'8 agosto prossimi, con le prime quattro partite del turno preliminare che riguardano squadre di serie B e C. Il programma prevede per sabato 7 agosto Como-Catanzaro (a Novara, ore 19) e per domenica 8 Ternana-Avellino (18.30), Perugia-Sudtirol (19) e Padova-Alessandria (20.30).